إرجاء ترحيل طالب لجوء سعودي من كندا بعد طلب من الأمم المتحدة

قالت محامية إن كندا أرجأت ترحيل طالب لجوء سعودي كان مقررا يوم الأربعاء بعد أن طلبت لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة وقتا لإعادة النظر في قضيته.

ويأتي التأجيل في خضم خلاف دبلوماسي بين كندا والسعودية بعد أن حثت أوتاوا الرياض على الإفراج عن نشطاء مجتمع مدني سعوديين. واتهمت الرياض أوتاوا بالتدخل في شؤونها الداخلية.

وقالت آن كاستاغنر محامية الرجل السعودي الذي عبر الحدود الكندية من الولايات المتحدة هذا العام مع زوجته وابنيه، إن الأمر بترحيل موكلها صدر لأنه سحب طلب لجوء فرديا سابقا. وطلبت محاميته عدم نشر اسمه للحفاظ على سلامته.

وفي تقرير لمحطة "سي بي سي" الكندية ذكر أن المواطن السعودي انتقد سياسة بلاده في حربها في اليمن.

ويوم الأربعاء، حث خطاب من لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة كندا على تأجيل ترحيل الرجل حتى تتمكن اللجنة من اتخاذ قرارها الخاص بشأن قضيته.

ولم يدل متحدث باسم وزير السلامة العامة رالف غوديل، الذي يشرف على الهيئة التي تنفذ عمليات الترحيل، بأي تعليق حول تفاصيل القضية، لكنه قال إنه بشكل عام "تعطي كندا وقتا للجنة لإلقاء نظرة على القضية" عندما تطلب ذلك.

وقالت كاستاغنر إنه سيكون من الغريب جدا على كندا عدم السماح للأمم المتحدة بمراجعة قضية أي شخص قبل ترحيله، لا سيما في ظل انتقاد كندا العلني لممارسات السعودية بشأن حقوق الإنسان.

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ولم يتضح أمد تأجيل الترحيل. وقالت المحامية ستيفاني فالويس لرويترز عن طريق البريد الإلكتروني إنه كان من المقرر ترحيل طالب اللجوء جوا إلى الرياض يوم الأربعاء لكن بدلا من ذلك نقل إلى مستشفى في كيبيك لأسباب "مرتبطة بالضغط العصبي".

ورحلت كندا 30 شخصا إلى السعودية في الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي و21 في العام الذي سبقه. وتلقت كندا العام الماضي 362 طلب لجوء من سعوديين.