حلا شيحا تخلع الحجاب وتعود للتمثيل

بعد 12 عاما من تركها الفن ولبسها الحجاب، قررت الممثلة المصرية حلا شيحها الخميس 8 أغسطس / آب، أن تعود من جديد للتمثيل.
شيحا والتي انتشرت لها صورة تظهر فيها بدون حجابها، نشرت بيانا صحفيا أكدت فيه أنها تشتاق للوقوف أمام الكاميرا، وتقديم أعمال تحمل مضامين وأفكار تنتصر للإنسانية وهو الأمر الذي شجعها عليه زوجها وهي تعيش هذه الايام حاله إنسانية وفنية مبهجة لقرب عودتها لتقديم ما تحب من اعمال سيكون لها تأثيرها في الوجدان مثل أعمالها السابقة.
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من أول أعمالها فيلم "ليه خلتني أحبك"، شاركت فيه منى زكي وكريم عبد العزيز البطولة، كما ظهرت في فيلم السلم والثعبان، اللمبي، وغاوي حب، عريس من جهة أمنية حيث ظهرت فيه مع النجم عادل إمام، ومثلت دورا واحدا أثناء ارتدائها الحجاب.
وسبق لحلا شيحا الزواج من الفنان هاني عادل، أحد أعضاء فرقة وسط البلد، وبعد الانفصال اعتزلت وارتدت النقاب، وتزوجت من كندي اعتنق الإسلام.