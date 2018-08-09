قال مسؤولان فلسطينيان إن إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) التي تدير قطاع غزة اتفقتا على تهدئة اليوم الخميس لإنهاء التصعيد في قتال دائر عبر الحدود.
إسرائيل وحماس يتفقان على تهدئة لإنهاء العنف في غزة
إسرائيل وحماس يتفقان على تهدئة لإنهاء العنف في غزة
ولم يرد تعليق بعد من مسؤولين إسرائيليين. وقال مسؤول فلسطيني مطلع على محادثات التهدئة، التي تتوسط فيها مصر، إن الاتفاق سيسري اعتبارا من الساعة 20:45 بتوقيت جرينتش.
واستهدفت طائرات إسرائيلية أكثر من 150 موقعا في القطاع منذ مساء أمس الأربعاء فيما أطلق نشطاء فلسطينيون عشرات الصواريخ، أحدها طويل المدى، صوب عمق إسرائيل.
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الخارجية الأمريكية تقول الموقف في غزة مقلق للغاية
وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية اليوم الخميس أن الولايات المتحدة تراقب عن كثب التطورات في غزة وتعتقد أن الموقف مقلق للغاية لكنها قالت إن إسرائيل لها الحق في الدفاع عن نفسها.
وقالت هيذر ناورت المتحدثة باسم الوزارة في إفادة صحفية "الوضع في غزة مقلق للغاية. ندد بشكل عام بهجمات الصواريخ على إسرائيل وندعو لوضع حد لهذا العنف المدمر".
وقصفت طائرات إسرائيلية أكثر من 150 هدفا في غزة خلال الليل بينما أطلق نشطاء فلسطينيون عشرات الصواريخ صوب إسرائيل منها صاروخ طويل المدى استهدف العمق الإسرائيلي في تصعيد للقتال.