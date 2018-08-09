مسؤول عسكري إسرائيلي يهدد حماس بحرب قريبة

أطلق مسلحون فلسطينيون بقطاع غزة حوالي أكثر من 150 قذيقة صاروخية على إسرائيل فيما نفذ الجيش الإسرائيلي عشرات الضربات الجوية مع اشتداد المناوشات قرب الحدود أثناء الليل وحتى صباح الخميس 9 أغسطس / آب بحسب الجيش الإسرائيلي.

ودوت صفارات الإنذار بشكل شبه متواصل في جنوب إسرائيل من غروب شمس يوم الأربعاء، لتحذر الاسرائيليين للبقاء في الملاجئ مع إطلاق الصواريخ، بعد أن قصفت طائرات إسرائيلية 140 هدفا لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) التي تسيطر على قطاع غزة، وأعترضت القبة الحديدية 28 قذيفة أطلقت من القطاع.

وذكرت وكالة رويترز اليوم تصريحات للجيش الإسرائيلي حذر فيها حماس من تصعيد العنف، وأنه وفي حال استمرت فيها الأمور لساعات قادمة، فستعرف حماس بأن خيارها هذا ليس الأفضل.

جاء ذلك بعدما تحدث الجانبان عن تقدم في جهود للأمم المتحدة ومصر للتوصل إلى هدنة لإنهاء أعمال عنف مستمرة منذ شهور.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن عددا من سكان بلدة سديروت والبلدات الحدودية الأخرى أصيب في القصف الصاروخي، كما أصيبت سيدة أجنبية في العشرين من عمرها بجروح متوسطة، بقذيفة سقطت على منزلها.