اليابان تحيي الذكرى الـ73 لضحايا القنبلة الذرية الأمريكية في ناكازاكي

أحيت ناجازاكي اليابانية الذكرى الـ73 لضحايا القنبلة الذرية التي ألقتها الولايات المتحدة على المدينة خلال الأيام الأخيرة للحرب العالمية الثانية والتي أدت إلى مقتل أو إصابة أو إعاقة نحو 250 ألف ياباني.

واليابان الدولة الوحيدة في العالم التي تعرضت لهجوم نووي إبان الحرب العالمية الثانية وكانت ناجازاكي ثاني مدينة يابانية تتعرض للقصف الجوي بقنبلة نووية في العام 1945 بعد ثلاثة أيام من الهجوم على هيروشيما.

المهرجان السنوي الذي أقيم في حديقة ناجازاكي للسلام قرب موقع حطام القنبلة الذرية بالمدينة الواقعة جنوب البلاد، حضره ممثلون عن 71 دولة بينها الولايات المتحدة الأمريكية، إضافة لناجين وأسر الضحايا والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ورئيس الوزراء الياباني شينزو آبي.