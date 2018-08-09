نيويورك تحد من تراخيص عمل شركات أوبر وليفت

وافق مجلس مدينة نيويورك يوم الأربعاء على مشروع قانون جديد يسمح بتحديد مدة تراخيص شركات النقل المشبوك وهي شركات النقل التي تستعمل الانترنت وتطبيقات الهواتف الذكية كمنصة عمل لها، مثل "أوبر" و"ليفت"، لتصبح سنة واحدة فقط.

وجاء هذا القرار ضمن مجموعة من الإجراءات تتضمن أيضا تحديد الحد الأدنى لأجور لسائقي سيارات الأجرة أيضا والعمل على الحد من أزمة الازدحام المروري. ولاقت تلك الإجراءات انتقاداً كبيرا من شركات النقل المشبوك التي كانت تسعى لرفع أجور سائقيها وخدماتها بشكل مناسب لارتفاع الطلب على استخدامها. وخاصة أن تلك الشركات قد ساهمت في خفض المكسب المادي لسائقي الأجرة العادية مما أدى أيضا إلى انخفاض معنوياتهم، وقال اتحاد عمال سيارات الأجرة في نيويورك إنه كانت هناك ست حالات انتحار بين سائقي سيارات الأجرة في الأشهر الأخيرة.