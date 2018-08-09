أوبرا "فانيسا" لصامويل باربر تأسر القلوب في غليندبورن

منزل ريفي إنجليزي جميل في شرق سوسيكس، جمهور أنيق يستمتع بنزهة جميلة...هذا هو ديكور العالم الفريد لمهرجان الأوبرا غليندبورن.وفي الداخل على المسرح، الأجواء باردة و مظلمة في عرض "فانيسا" لصمويل باربر، هي أوبرا متوهجة من عمر هيتشكوك ، عرضت على المستوى العالمي قبل 60 عامًا.
كيث روارنرمؤلف الأوبرا:"هذه الأوبرا كان يمكن أن تؤدى ليس ككوميديا موسيقية بل كمسرحية لها موسيقى أوبرالية رائعة تأخذ الجمهور إلى قصة مظلمة وغامضة جدا".
https://www.glyndebourne.com/tickets-and-whats-on/events/2018/vanessa/
منزل جامد زمنيا ...السوبرانو البريطانية إيما بيل هي من تقمصت دور "فانيسا" التي تخلى عنها عشيقها أناتول، فقامت بالانطواء على نفسها في المنزل وحجب جميع المرايا، في انتظار عودته... بعد عدة عقود الشاب أناتول رجع فجأة فتسبب في قلب عالمها رأساً على عقب.
السوبرانو إيما بيل:" تصور مثلا لو انتظرت شخصا ما لمدة 20 عاما، ويكون على وشك طرق الباب وأنت في أضعف حالاتك".
مرايا ضخمة تعكس الأشخاص وضعها كيث وارنر خلال هذه القصة المذهلة والمبهرة.
https://www.glyndebourne.com/tickets-and-whats-on/events/2018/watch-vanessa/
كيث وارنر:"هناك انعكاسات لا نهاية لها، وهناك أشياء لا نهاية لها تراها في العرض. يمكنك رؤية نفسك، كما يمكنك النظر إلى الماضي من خلال المرآة. يمكنك رؤية أيضا أنها حياتك والحياة من حولك هي التي تنعكس. يمكنك البقاء في الخلف وتحليل ما يحدث بالضبط.
السوبرانو إيما بيل:"يمكننا استعمال المرايا لخلق عالم آخر ورائها".
السوبرانو إيما بيل:" ليس هناك شك في أن العالم الصوتي هو ملحمة سينمائية، وأقواس ضخمة من الأصوات ومستويات عالية ومرتفعة للغاية، إنه عالم واسع وشاسع ولوحة ألوان ضخمة".
يعقوب هروسا:"من الواضح أنها أوبرا أميركية بسبب العالم الصوتي، وخاصة الأصوات النحاسية، والجوهر الإيقاعي، وكذلك بسبب جمال الألحان. إنها تتغير طوال الوقت، لتجعلك تندمج معها دوما خلال العرض".
كيث وارنر:" أعتقد أنه مظلم لأن علم النفس البشري في هذا العرض هو كذلك. ولكن آمل أن يكون ذلك أنيقًا وجميلا جدًا، لأنه يجب أن يكون لديك توهج سطحي عن هذا العالم حتى يكون هناك شيء يمكنه قراءة وتسجيل الظلام الداخلي.
اوبرا "فانيسا" ستعرض في مهرجان غليندبورن من 5 إلى 26 آب/ أغسطس 2018.و سيتم بثها مباشرة في دور السينما و على الإنترنت مجانا على الرابط التالي glyndebourne.com يوم الخميس 14 آب/ أغسطس على الساعة 6.30