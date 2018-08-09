بيونغ يانغ تنتقد واشنطن بسبب تشديد العقوبات

اتهمت كوريا الشمالية الولايات المتحدة يوم الخميس بالسعي لفرض عقوبات دولية رغم بوادر حسن النية من جانبها محذرة من احتمال توقف التقدم في نزع السلاح النووي إذا واصلت واشنطن "نفس التصرفات القديمة".

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الكورية الشمالية في بيان أذاعته وكالة الأنباء المركزية الكورية إن بيونغ يانغ لا تزال ترغب في تنفيذ اتفاق عام جرى التوصل إليه خلال القمة التاريخية بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون في سنغافورة خلال يونيو حزيران الماضي.

وتعهد الطرفان بالعمل من أجل نزع السلاح النووي من كوريا الشمالية لكنهما يواجهان مصاعب منذ ذلك الحين في التوصل لاتفاق يحقق هذا الهدف في ظل إصرار الولايات المتحدة على استمرار العقوبات.

جاء البيان بعد تصريحات لدبلوماسيين أمريكيين كبار في الأسبوع الجاري شددوا خلالها على ضرورة اتخاذ بيونغ يانغ خطوات إضافية باتجاه نزع السلاح النووي. وجاءت التصريحات عقب خلاف بين وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو ونظيره الكوري الشمالي ري يونج هو على هامش منتدى إقليمي في سنغافورة الأسبوع الماضي.

وذكرت وزارة الخارجية الكورية الشمالية يوم الخميس أن بيونجيانج أوقفت التجارب الصاروخية والنووية، وأعقب ذلك "تفكيك موقع للتجارب النووية ومع ذلك لا تزال الولايات المتحدة مصرة على ‭‬‬نزع السلاح النووي أولا‭‬‬".