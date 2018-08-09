انطلقت صفارات الإنذار بمدينة بئر سبع الإسرائيلية اليوم الخميس تحذيراً من هجوم صاروخي محتمل.
إسرائيل: صفارات الإنذار تدوي في بئر سبع لأول مرة منذ أربع سنوات
إسرائيل: صفارات الإنذار تدوي في بئر سبع لأول مرة منذ أربع سنوات
وهذه أول مرة تنطلق صفارات الإنذار في بئر سبع للتحذير من هجوم صاروخي محتمل من القطاع منذ الحرب بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية حماس في 2014.
وقال راديو إسرائيل إن دوي انفجارات سمع في ضواحي المدينة التي يعيش بها 200 ألف شخص، وذلك وسط تصعيد لقصف متبادل بين إسرائيل ونشطاء في غزة
وتعد بئر سبع أكبر المدن في جنوب إسرائيل وتقع على بعد 40 كيلومترا من قطاع غزة.
وكانت وزارة الدفاع الإسرائيلية قد نشرت تصويراً لما وصفته بقصف إسرائيلي على قاذفات للصواريخ في غزة.
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