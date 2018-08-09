موسكو تؤكد استقرار نظامها المالي وتهدد بالرد على العقوبات الأمريكية

وصف الكرملين اليوم الخميس حزمة جديدة من العقوبات الأمريكية على موسكو أعلنتها الولايات المتحدة بأنها عقوبات غير مشروعة بموجب القانون الدولي، وأكد أن النظام المالي الروسي مُستقر.

وقالت واشنطن أمس الأربعاء إنها ستفرض عقوبات جديدة على روسيا بحلول نهاية شهر أغسطس- آب، بعد تأكدها من استخدام موسكو غاز أعصاب ضد عميل روسي سابق وابنته في بريطانيا وهو الأمر الذي ينفيه الكرملين.

وتحاول موسكو تحسين العلاقات الأمريكية الروسية منذ وصول دونالد ترامب للبيت الأبيض في 2016 لكن تلك المحاولات تأرجحت بين الإخفاق والنجاح. وسارع سياسيون روس بوصف القمة التي عقدت الشهر الماضي بين ترامب والرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأنها انتصار.