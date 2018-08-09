موسكو تؤكد استقرار نظامها المالي وتهدد بالرد على العقوبات الأمريكية

وصف الكرملين اليوم الخميس حزمة جديدة من العقوبات الأمريكية على موسكو أعلنتها الولايات المتحدة بأنها عقوبات غير مشروعة بموجب القانون الدولي، وأكد أن النظام المالي الروسي مُستقر.
وقالت واشنطن أمس الأربعاء إنها ستفرض عقوبات جديدة على روسيا بحلول نهاية شهر أغسطس- آب، بعد تأكدها من استخدام موسكو غاز أعصاب ضد عميل روسي سابق وابنته في بريطانيا وهو الأمر الذي ينفيه الكرملين.
وتحاول موسكو تحسين العلاقات الأمريكية الروسية منذ وصول دونالد ترامب للبيت الأبيض في 2016 لكن تلك المحاولات تأرجحت بين الإخفاق والنجاح. وسارع سياسيون روس بوصف القمة التي عقدت الشهر الماضي بين ترامب والرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأنها انتصار.
لكن الشعور المبدئي بالانتصار تحول إلى مرارة بعد أن تسبب غضب نواب أمريكيين من أداء ترامب في القمة وفشله في مواجهة بوتين بشأن التدخل الروسي المزعوم في السياسة الأمريكية في فرض جولة جديدة من العقوبات على موسكو.
وبعد المراهنة بقوة على تحسين العلاقات مع واشنطن في عهد ترامب وجدت موسكو أن ضغوط النواب الأمريكيين على الرئيس الأمريكي تتزايد ليظهر صرامة في التعامل مع روسيا قبل انتخابات التجديد النصفي للكونجرس.
وفي أحدث جولة من العقوبات قالت وزارة الخارجية الأمريكية يوم الأربعاء إنها ستفرض عقوبات جديدة على روسيا بحلول نهاية أغسطس آب بعد أن تأكدت أن موسكو استخدمت غاز أعصاب ضد عميل روسي سابق هو سيرجي سكريبال وابنته يوليا في بريطانيا وهو الأمر الذي تنفيه موسكو.
وقال الكرملين إن العقوبات غير مشروعة وخطوة عدائية من جانب واشنطن تتعارض مع "الأجواء البناءة" التي سادت في لقاء ترامب وبوتين في هلسنكي.
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وقالت وزارة الخارجية الروسية إن موسكو ستبدأ في وضع إجراءات انتقامية "على نفس المستوى" ردا على العقوبات.
وجاءت العقوبات الجديدة على شريحتين الأولى استهدفت صادرات السلع الأمريكية الحساسة المتعلقة بالأمن القومي. أما الشريحة الثانية فيمكن تفعيلها بشكل انتقائي بعد 90 يوما إذا لم تقدم موسكو "ضمانات يعتد بها" بأنها لن تستخدم أسلحة كيماوية مرة أخرى أو إذا منعت تفتيش مواقع. وتلك الشريحة هي التي يمكن أن تكون أكثر خطورة.
وبموجب القانون يمكن أن تشمل تلك الشريحة خفض مستوى العلاقات الدبلوماسية ووقف تسيير رحلات من شركة الطيران الوطنية الروسية ايروفلوت إلى الولايات المتحدة وقطع كل الصادرات والواردات تقريبا.
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إن موسكو لم تتلق بعد أي طلب أمريكي رسمي لفتح مواقع مرتبطة بالأسلحة الكيماوية من أجل التفتيش.
وتسبب إعلان وزارة الخارجية الأمريكية عن العقوبات الجديدة في زيادة قلق المستثمرين بشأن التأثير المحتمل للعقوبات الإضافية على الأصول الروسية والروبل الذي انخفض بما يفوق الواحد بالمئة أمام الدولار ليصل إلى أدنى مستوى له في عامين قبل أن يعوض بعض خسائره.
وقالت وزارة المالية الروسية اليوم الخميس إن الأمر لا يشكل تهديدا للاستقرار المالي في البلاد وهو تصريح فسرته الأسواق بأنه إشارة إلى أن موسكو ليس لديها خطط لتوجيه أي من احتياطاتها البالغة 458 مليار دولار لدعم قيمة الروبل.
وقال الكرملين إن العقوبات الجديدة "غير مشروعة ولا تتماشى مع القانون الدولي".
وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف "مثل تلك القرارات التي اتخذها الجانب الأمريكي غير ودية على الإطلاق... ولا تتسق مع الأجواء البناءة التي سادت في اللقاء الأخير بين الرئيسين".
وأضاف بيسكوف أن واشنطن أصبحت لاعبا لا يمكن التنبؤ بسلوكه على الساحة الدولية. وقال "يمكن أن نتوقع أي شيء" من جانب هذه الإدارة ومن المهم أن يستعد النظام المالي الروسي لذلك.
وانتقد بيسكوف ربط العقوبات بقضية تسميم سكريبال وابنته وهي قضية وصفها الكرملين منذ فترة طويلة بأنها مؤامرة غربية للإضرار بسمعة روسيا وخلق ذريعة لفرض مزيد من العقوبات عليها.
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