قدمت شركة سامسوتغ عدداً من منتجاتها الجديدة اليوم الخميس وعلى رأسها هاتف نوت 9 "Note 9" الذي انتظره الكثيرون من المستخدمين بفارغ الصبر.
بعد طول انتظار سامسونغ تكشف الستار عن هاتف "نوت 9"
بعد طول انتظار سامسونغ تكشف الستار عن هاتف "نوت 9"
ويدور فلك منتجات سامسونغ الجديدة حول نوت 9 وعلى الرغم من توقعات عدم وجود اختلاف جذري في خواص وامكانيات الهاتف الجديد إلا أن محبي سامسونغ يتوقعون رؤية تحديثات خاصة بالكاميرا والبطارية والإبرة الرقمية المعروفة بالـ "S Pen".
وكشف تسريب بموقع سامسونغ عن أن القلم الجديد سيزود بخاصية العمل عبر البلوتوث والتي ستتيح للمستخدمين التحكم بالهاتف عبر مسافة تصل إلى 30 متراً.
إقرأ أيضاً:
فضائح قد تطال مستخدمي سامسونغ، مع صور ترسل من جوالاتهم دون علمهم
سامسونغ تلزَم بدفع 533 مليون دولار لانتهاكها براءة اختراع الآيفون
كم يبلغ تصميم هاتف أيفون الذي اقتبسته سامسونغ؟
كذلك ستزود الكاميرا الخاصة بالهاتف بخاصية الذكاء الاصطناعي والذي سيمكنها من التعرف على طبيعة الأشياء المصورة من أكل أو زهور أو مناظر طبيعية وذلك بهدف التركيز عليها بأفضل شكل ممكن.
ومن المتوقع أن يطرأ تغيير في إمكانيات بطارية الهاتف الجديد لتعمل بطاقة أكبر بمقدار 21% عن بطارية الإصدار السابق وهو هاتف "نوت 8".
كما كشفت سامسونغ النقاب عن منتجات جديدة أخرى كالساعة الذكية الجديدة "ساعة غالاكسي" وجهاز شاحن لاسلكي.