تستعد المملكة العربية السعودية لإطلاق تطبيق على الهواتف المحمولة لمراقبة المساجد.
ويهدف التطبيق إلى مراقبة الخطب الدينية والصلوات في المساجد، كما يسمح للمصلين بمعرفة ما إذا كانت مدة الخطبة الدينية ستطول أم لا.
إطلاق تطبيق على الهاتف المحمول "لمراقبة المساجد" في السعودية
تستعد المملكة العربية السعودية لإطلاق تطبيق على الهواتف المحمولة لمراقبة المساجد.
ويهدف التطبيق إلى مراقبة الخطب الدينية والصلوات في المساجد، كما يسمح للمصلين بمعرفة ما إذا كانت مدة الخطبة الدينية ستطول أم لا.
ووفقاً لما ذكره وزير الشؤون الإسلامية عبد اللطيف آل الشيخ لصحيفة الوطن السعودية، سيساعد التطبيق على تقييم المدة الزمنية للخطبة وطبيعتها.
وأوضح آل الشيخ أنه من الشروط الواجب توفرها في الدعاة المتعاونين من خارج الوزارة الا يكونوا ملوثين بما وصفه بالفكر الخارجي أو الإخواني.
وأضاف الوزير :" إن الدعوة ليست ميداناً للعبث بعقول الناس وتدمير أفكارهم وتفريق جمعهم، والاستهانة بأمنهم واستقرارهم، والمساس بأمن واستقرار هذه البلاد المباركة".
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ويأتي هذا التطبيق بعد أيام على إطلاق تطبيق آخر يسمح للمواطن بتقييم الخدمات الحكومية ومدى رضاهم عنها.
وتدرس المملكة حالياً تجديد الخطاب الديني، ويتم الحديث عن إمكانية توحيد محتوى الخطب الدينية.
ويُدرج البعض هذه الإجراءات ضمن خطة ولي العهد محمد بن سلمان التي تهدف إلى إحداث تغييرات وإصلاحات حقيقية في المملكة.
لكن الرياض ما زالت محط انتقاد الأمم المتحدة والمجتمع الدولي فيما يتعلق بقضايا الحريات وحقوق الإنسان. وكانت أزمة دبلوماسية قد اشتعلت بين المملكة وكندا على خلفية دعوات كندا للرياض إلى إطلاق سراح نشطاء حقوقيين.