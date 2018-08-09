لهذا السبب المصابون بالتوحد أكثر مهارة في الرياضيات من غيرهم

لماذا يكون الأشخاص المصابون بالتوحد بارعين في الرياضيات؟ دراسة علمية جديدة تكشف السبب وراء ذلك.

في الحقيقة، يفرض اضطراب التوحد على المصابين به العديد من التحديات. لكن في نفس الوقت تكون أدمغتهم قادرة على إنجاز الكثير من المهام بسلاسة وبراعة تفوق الآخرين.

وفي هذا السياق، قام عالم نفس إيطالي ببحث جديد يربط فيه التفكير المنهجي مع القدرة على حل المسائل الرياضية.