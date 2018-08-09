عشرات القتلى بينهم أطفال في قصف على صعدة والسعودية ترد

أعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر الخميس نقلا عن مصادر طبية يمنية عن مقتل العشرات بينهم أطفال في ضربات جوية على مدينة صعدة باليمن. وقال يوهانس بروير، رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر، في تغريدة على تويتر، إن عشرات القتلى والجرحى أغلبهم دون سن العاشرة قضوْا اليوم في مدينة صعدة اليمنية.
ويشن التحالف العربي بقيادة السعودية حربا في اليمن منذ أكثر من ثلاث سنوات ضد جماعة الحوثي الشيعية التي تسيطر على شمال اليمن بما في ذلك العاصمة صنعاء، التي أخرجت الحكومة المدعومة من السعودي في العام 2014.
وأكدت مصادر طبية يمنية أن القتلى قضوا جراء غارات جوية دون ذكر مزيد من التفاصيل.
ومن جهة أخرى فقد نقل بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية عن التحالف بقيادة السعودية الذي يقاتل الحوثيين في اليمن قوله إن الضربات الجوية في صعدة اليوم الخميس استهدفت قاذفات صواريخ استخدمت في الهجوم على مدينة جازان في جنوب السعودية.
ونقل البيان عن المتحدث باسم قوات التحالف العقيد تركي المالكي "الاستهداف الذي تم اليوم في محافظة صعدة عمل عسكري مشروع... وتم تنفيذه بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني".
وأضاف البيان "وسيتخذ التحالف كافة الإجراءات ضد الأعمال الإجرامية والإرهابية من الميليشيا الحوثية الإرهابية التابعة لإيران كتجنيد الأطفال والزج بهم في ميدان القتال واتخاذهم كأدوات وغطاء لأعمالهم الإرهابية"
للمزيد على يورونيوز:
مقتل 55 شخصاً في الحديدة وتحذيرات من تفشي الكوليرا في اليمن
السعودية تستأنف صادرات النفط عبر مضيق باب المندب