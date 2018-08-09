اعتقال المتهم بإشعال حرائق كاليفورنيا ومليون دولار كفالة للإفراج عنه

ألقت الشرطة الأمريكية اليوم الخميس القبض على شخص متهم بإشعال أعنف سلسلة من الحرائق بتاريخ ولاية كاليفورنيا والتي أدت إلى مقتل ما لا يقل عن ستة أشخاص منذ نشوبها نهاية الشهر الماضي.
وقال مسؤولون أمريكيون إن فوريست غوردون كلارك، 51 عاماً، يواجه اتهامين أولهما تعمد إشعال الحريق وثانيهما التهديد للإرهاب ومقاومة السلطات أثناء القبض عليه.
كما حددت السلطات الأمريكية مبلغ مليون دولار ككفالة للإفراج المؤقت عنه.
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ويُتهم كلارك بإشعال ما يسمى بالحريق المقدس الذي نشب على بعد 15 كيلومتر مربع من منطقة جبال سانتا آنا بالولاية.
وظهر رجل يعتقد بأنه كلارك في مقطع فيديو بينما كان يعترض عمل رجل الإطفاء في منطقة ترابوكو كانيون المشتعلة يوم الأربعاء.
وأدت الحرائق المستمرة إلى نزوح ما لا يقل عن 20 ألف ساكن بالمناطق المجاورة لها كما دمرت أكثر من 1000 منزلاً بينما لا تزال قوات مكافحة الحرائق تحاول السيطرة الكاملة عليها.