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شاهد: رضيع وحيد القرن يخطو خطواته الأولى

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شاهد: رضيع وحيد القرن يخطو خطواته الأولى

شاهد: رضيع وحيد القرن يخطو خطواته الأولى
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وثقت كاميرات حديقة حيوان تشيستر في إنجلترا اللحظات الأولى في حياة وحيد القرن، هذا الحيوان العملاق المهدد بالانقراض.

ومن المعروف أن حيوان وحيد القرن من الحيوانات التي يمكنها الوقوف على قدميها في غضون 15 دقيقة من ولادتها.

650 حيوانا فقط من فصيلة وحيد القرن تعيش في أنحاء إفريقيا وهي فصيلة معرضة لخطر الانقراض، طبقا لتصريحات الاتحاد الدولي للحفاظ على الحيوانات.

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