شاهد: مهرجان "سزيغت" بالمجر.. موسيقى ورقص وتخييم

إذا كنت من عشاق اليوغا أو السباحة أو الغناء مع الموسيقى الصاخبة أو حتى التخييم فعليك عيش التجربة في مهرجان سزيغت في نسخته السادسة والعشرين في جزيرة شيبيارد في العاصمة المجرية بودابست. كلمة سزيغت تعني بالعربية "الأرض" ولذلك جرت العادة أن يفترش الحاضرون الأرض لقضاء أسبوع كامل في العراء.
مكان المهرجان يتغير من عام لآخر ولكن العامل الثابت هو اختيار أرض خلاء قريبة من بحيرة ما أو نهر، خصوصا هذا العام، ومع ارتفاع درجات الحرارة لمستويات قياسية في أوروبا، اختار المنظمون مكانا قريبا من نهر الدانوب، كما تدخلت القوى المدنية بالمساعدة في سيارات إطفاء لرش المشاركين في المهرجان بالماء البارد من وقت لآخر. وتوقع المنظمون حضور نحو نصف مليون شخص خلال الأسبوع.