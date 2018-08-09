شاهد: شاحنات ملياردير تروي ظمأ الأبقار في أستراليا

تعيش ولاية نيو ساوث ويلز وهي أقدم ولايات أستراليا وأكثرها اكتظاظاً بالسكان على وطأة حالة من الجفاف الشديد، صنفها المحللون بأنها الأسوأ منذ أكثر من 400 عام. جفت المحاصيل وتشققت الأراضي واختفت النباتات وانخفض منسوب مياه الأنهار فعجزت الأبقار والحيوانات من الوصول إلى المياه للشرب وبالتالي ارتفعت نسبة نفوق الحيوانات البرية في الولاية.
رئيس شركة رعاية الحيوانات المعروفة باسم "Burrabogie" بمدينة هاي التابعة للولاية قرر شراء ما يقرب من 100 ألف لتر من المياه الصالحة للشرب وتوصيلها بشاحنات ضخمة للمكان. وبالفعل نجحت التجربة ووثقت الكاميرات هجوم قطيع من الأبقار الوحشية على الشاحنة المحملة بالمياه. وحين نجحت التجربة قرر الملياردير آمبر رايت مدير الشركة نفسها تكرارها بشكل يومي. وأخيرا وصل أنين الحيوانات العطشى إلى المسؤولين حيث أمر رئيس الوزراء الأسترالي مالكولم تيرنبول الأحد بإرسال حزمة إغاثة بقيمة 190 مليون دولار (120 مليون يورو) تتضمن دفعة لخدمات الصحة النفسية للمزارعين المصابين بالجفاف، واستكمال مشروع إيصال مياه الشرب للحيوانات.