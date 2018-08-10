قال مكتب الإحصاء التابع للمفوضية الأوروبية إن 43 بالمئة من الولادات في الاتحاد الأوروبي حصلت خارج نطاق الزواج في العام 2016.
ومنذ العام 2000، ازدادت هذه النسبة بمعدل نقطة واحدة كل عام تقريباً مما يشير إلى تغيير في مفهوم وأنماط تشكيل الأسرة.
43 بالمئة من الولادات في أوروبا تحصل خارج نطاق الزواج
قال مكتب الإحصاء التابع للمفوضية الأوروبية إن 43 بالمئة من الولادات في الاتحاد الأوروبي حصلت خارج نطاق الزواج في العام 2016.
ومنذ العام 2000، ازدادت هذه النسبة بمعدل نقطة واحدة كل عام تقريباً مما يشير إلى تغيير في مفهوم وأنماط تشكيل الأسرة.
وفي ثمانية دول أوروبية تم تسجيل عدد ولادات خارج إطار العلاقات الزوجية أكثر من تلك التي حصلت في إطار الزواج.
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واحتلت فرنسا المركز الأول بنسبة 60 % وبعدها بلغاريا وسلوفينيا بنسبة 59 %. ويليها كل من السويد والدانمارك والبرتغال وهولندا.
وعلى النقيض من ذلك، أكثر من 80 بالمئة من الولادات حصلت في نطاق العلاقة الزوجية في كل من اليونان وكرواتيا وقبرص.
وبين عامي 2015 و2016، ازداد عدد الولادات من العلاقات غير الزوجية في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي باستثناء استونيا وإيطاليا وهنغاريا وبريطانيا.
أما في إيرلندا وبلغاريا لم يكن هناك اختلاف يستحق الذكر.
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