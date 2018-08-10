559 طفلاً مهاجراً في أمريكا لا زالوا محرومين من عائلاتهم

لا يزال 559 طفلاً مهاجراً محرومين من ذويهم عقب انفصالهم القسري عن عائلاتهم عند الحدود الأمريكية ـ المكسيكية في وقت سابق من العام الجاري، حسبما ذكرت صحيفة "التايم" الأمريكية نقلاً عن ملف قضائي ضد إدارة الرئيس دونالد ترامب.

وأوضحت الصحيفة أن من بين 2511 طفلاً مهاجراً تم فصلهم عن عائلاتهم، هناك 1569 طفلاً تم جمع شملهم مع والديهم.

ونقلت الصحيفة عن إدارة ترامب قولها: إن 386 طفلاً لم يصار إلى لم شملهم مع عائلاتهم لأن آباءهم هم خارج الولايات المتحدة، علماً أنه قد تمّ سابقاً ترحيل آباء من دون أطفالهم.