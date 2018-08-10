559 طفلاً مهاجراً في أمريكا لا زالوا محرومين من عائلاتهم

لا يزال 559 طفلاً مهاجراً محرومين من ذويهم عقب انفصالهم القسري عن عائلاتهم عند الحدود الأمريكية ـ المكسيكية في وقت سابق من العام الجاري، حسبما ذكرت صحيفة "التايم" الأمريكية نقلاً عن ملف قضائي ضد إدارة الرئيس دونالد ترامب.
وأوضحت الصحيفة أن من بين 2511 طفلاً مهاجراً تم فصلهم عن عائلاتهم، هناك 1569 طفلاً تم جمع شملهم مع والديهم.
ونقلت الصحيفة عن إدارة ترامب قولها: إن 386 طفلاً لم يصار إلى لم شملهم مع عائلاتهم لأن آباءهم هم خارج الولايات المتحدة، علماً أنه قد تمّ سابقاً ترحيل آباء من دون أطفالهم.
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ولفتت "التايم" إلى وجود 163 طفلاً لا يريد آباؤهم استعادتهم، رغم أن محاميي الحكومة يلاحظون أن عدد كبيرا من هؤلاء الآباء هم خارج البلاد.
وحسب الصحيفة فقد تم تقديم الوثائق كجزء من أمر قضائي صادر عن القاضي دانا سبرو، التي منحت إدارة ترامب مهلة نهائية مدتها 30 يوماً لجمع شمل العائلات، مع العلم أن موعد انتهاء المهلة هو السادس والعشرين من شهر شهر تموز/يوليو.
وكانت سياسة فصل الأطفال عن آبائهم عند الحدود الأمريكية التي اتبعتها إدارة الرئيس ترامب للحد من الهجرة غير الشرعية إلى الولايات المتحدة قد أثارت عاصفة من ردود الفعل المنددة بهذا الإجراءات غير الإنسانية والمطالبة بإلغائها.
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