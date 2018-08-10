شاهد : جاكي شان بين السيارات في الصين

وسط ذهول سائقي السيارات المتوجهين إلى أعمالهم، شوهد رجل يجتاز الطريق السريع ببذلة دوارة يدوية الصنع في أورومتشي شمال غرب الصين.
وأظهر فيديو التقطته كاميرات المراقبة الرجل وهو يجتاز الطرقات دون خوف من السيارات المحيطة به ببذلته الحمراء لمدة تجاوزت الخمس دقائق.
وأوقفت الشرطة الرجل المغامر ووجهت له اتهامات بمخالفة قانون المرور في الصين والإساءة للنظام العام.
وقال الرجل أنه استلهم هذه الفكرة من أحد أفلام جاكي شان " CZ12".
للمزيد على يورونيوز:
شاهد: اختراع صيني يناسب عشاق "الزرب والمدفون"
الصين تجري اختباراً ناجحاً لإطلاق الطائرة "راكبة الأمواج"