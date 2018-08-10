عاجل

عاجل

العالم

شاهد : اكتشاف حطام سفينة رومانية في شبه جزيرة القرم

تقرأ الآن:

شاهد : اكتشاف حطام سفينة رومانية في شبه جزيرة القرم

شاهد : اكتشاف حطام سفينة رومانية في شبه جزيرة القرم
حجم النص Aa Aa

تم العثور على حظام سفينة رومانية قديمة قبالة ساحل شبه جزيرة القرم.

وأظهر مقطع فيديو مجموعة من الغواصين المستكشفين وهم يعاينون حطام السفينة تحت الماء.

يقول أحد الغواصين : " إنه أمر مثير للاهتمام بالنسبة لنا كغواصين، وهذا النوع من الاكتشافات هو أجمل ما في مهنتنا".

ويتابع الغواص : "استكشاف شيء غير معروف لم يره أحد من قبل حدث كبير بالنسبة لنا وللتاريخ ايضاً".

للمزيد على يورونيوز:

وفاة غواص أثناء محاولة إنقاذ محاصرين داخل كهف في تايلاند

بدلة غوص متطورة لكشف المزيد من أسرار حطام سفينة "انتكيثرا"