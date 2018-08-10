حصل والدا السيدة الاميركية الاولى ميلانيا ترامب على الجنسية الاميركية خلال حفل تجنيس نظم في نيويورك الخميس بحسب المحامي المكلف بملفهما مايكل وايلدز.
والدا ميلانيا ترامب المهاجران يحصلان على الجنسية الأميركية
والدا ميلانيا ترامب المهاجران يحصلان على الجنسية الأميركية
وقال وايلدز ان والدي السيدة الأولى زوجة الرئيس الاميركي دونالد ترامب، فيكتور وأماليا نافس أديا اليمين للحصول على الجنسية الأميركية.
ولم يحدد المحامي الفترة التي استغرقها استكمال اجراءات الحصول على الجنسية كما لم يوضح ما اذا كانت السيدة الاميركية الاولى البالغة من العمر كانت وراء كفالة إقامتهما الدائمة.
يشار الى ان ترامب اعتمد نهجا متشددا في سياسة الهجرة منتقدا الاجراءات التي تتيح للرعايا الاميركيين المجنسين ان يتولوا كفالة أقرباء لهم من أجل الحصول على الاقامة الدائمة
ويعتبر الرئيس الجمهوري ان هذا النظام يحرم الاميركيين من الوظائف ويهدد الامن القومي داعيا الى اعتماد نظام يعتمد على معيار الكفاءة ومنح الاقامة لاشخاص متعلمين ومهنيين يجيدون اللغة الانكليزية.
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وفيكتور نافس بائع السيارات في سلوفينيا وآماليا التي عملت سابقا في مصنع أنسجة، في السبعينيات من العمر وهما متقاعدان ويقضيان غالبية أوقاتهما في الولايات المتحدة حيث يقضيان الوقت مع ابنتهما وحفيدهما بارون.