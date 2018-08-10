تعيين رئيسة تشيلي السابقة مفوضاً لحقوق الإنسان

أقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم الجمعة تعيين رئيسة تشيلي السابقة ميشيل باشيليت في منصب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان.
وأعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش تعيين باشيليت يوم الأربعاء. وستحل محل الأمير زيد بن رعد الحسين الذي سيتنحى في نهاية الشهر بعد انتهاء ولايته التي استمرت أربعة أعوام في جنيف.
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وكانت باشيليت، التي تعرضت للتعذيب في عهد الدكتاتور أوجستو بينوشيه، أول امرأة تتولى الرئاسة في تشيلي.