ألقت الشرطة الألمانية القبض على بطل طواف فرنسا السابق الدرّاج يان أولريش بتهمة التهجم على وإصابة عاهرة بفندق في مدينة فرانكفورت.
القبض على بطل طواف فرنسا السابق بتهمة التعدي على عاهرة
القبض على بطل طواف فرنسا السابق بتهمة التعدي على عاهرة
وقالت متحدثة باسم الشرطة إن أولريش، 44 عاماً، كان تحت تأثير الكحول والمخدرات خلال الحادثة التي تسببت في أضرار جسدية جسيمة للضحية.
وأضافت المتحدثة بأن السيدة لا زالت قيد استجواب الشرطة بينما يستمر التحقيق في الواقعة.
وكان أولريش قد قال في حديث صحفي لمجلة بيلد الألمانية الأسبوع الماضي إنه يعاني من مشاكل نفسية بعدما قررت زوجته الانفصال عنه، كما قال إنه لم ير أبنائه منذ عيد الفصح في أبريل-نيسان الماضي.
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وأضاف أولريش أنه أقدم على فعل أمور سابقة يندم عليها الآن، كما قال إنه سيباشر جلسات للعلاج النفسي بغرض التعافي لأجل "حبه لأولاده".
ودخل أولريش في شجار مع جاره الممثل الألماني تيل شفايغر الأسبوع الماضي بمنزله بمدينة مايوركا الإسبانية الأسبوع الماضي.
وفاز أولريش بلقب طواف فرنسا عام 1997 قبل ان يعتزل سباقات الدراجات عام 2007.