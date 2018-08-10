قالت الشرطة الكندية اليوم الجمعة إن أربعة أشخاص على الأقل قُتلوا في إطلاق نار بمدينة فريدريكتون في شرق البلاد، كما اعتقل شخص بعد حادث إطلاق النار.
اعتقال شخص جراء مقتل أربعة أشخاص في إطلاق نار بمدينة فريدريكتون الكندية
اعتقال شخص جراء مقتل أربعة أشخاص في إطلاق نار بمدينة فريدريكتون الكندية
وكتبت شرطة المدينة على تويتر إن الواقعة مستمرة وإن هناك عددا من القتلى. وحثت الشرطة المواطنين على البقاء في منازلهم وإغلاق الأبواب.
وشهدت كندا حادث إطلاق نار في العام 2014 في نيو برونزويك أسفر عن مقتل ثلاثة من رجال شرطة الخيالة الملكية الكندية وإصابة اثنين في مونكتون. وكان أحد أسوأ الحوادث من هذا النوع في ذلك الوقت في كندا التي تطبق قوانين أشد بشأن الأسلحة عن الولايات المتحدة وتندر بها الهجمات العنيفة التي تستهدف الشرطة.
لكن انتشار الأسلحة أدى لزيادة في الجرائم المسلحة في الأعوام القليلة الماضية.
وفي الشهر الماضي دخل مسلح شارعا مزدحما في تورنتو وقتل شخصين وأصاب 13 قبل أن ينتحر.وكتبت شرطة المدينة على تويتر إن الواقعة مستمرة وإن هناك عددا من القتلى.