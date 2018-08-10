أعلنت هيئة صناعية ألمانية يوم الخميس عن رفع الحظر المقرر سابقاً على ظهور رموز الحكم النازي السابق في ألعاب الفيديو الجيم.
ألمانيا ترفع الحظر عن ظهور "شارب هتلر" و "الصليب المعقوف" بألعاب الفيديو
ألمانيا ترفع الحظر عن ظهور "شارب هتلر" و "الصليب المعقوف" بألعاب الفيديو
وارتفعت حدة المناقشات حول السماح بظهور رموز نازية كالصليب المعقوف وشارب الزعيم الألماني السابق أدولف هتلر بلعبة "فولفينشتاين" للحاسبات، حيث اعتبر ظهور تلك الرموز في ألمانيا عملاً غير دستوري.
وكان مصممو "فولفينشتاين 2" قد حذفوا شارب هتلر من صوره كما استبدلوا الصليب المعقوف بشكل مثلث من الإصدار الثاني للعبة الشهيرة، وهو ما أغضب عشاقها واستدعى نقاشاً مجتمعياً وسياسياً في عموم ألمانيا حول ظهور الرموز النازية.
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وطالب مستخدمو اللعبة بمعاملة "فولفينشتاين" كالأعمال الفنية مثل الأفلام والمسرحيات والتي لا يمنع القانون الألماني ظهور الرموز النازية بها.
وقالت هيئة تنظيم البرمجيات الترفيهية (USK) إنه سيتم فحص ألعاب الفيديو في المستقبل لتحديد إذا ما كانت تشكل استثناءات من هذا القبيل.
واتخذت الهيئة قرار رفع الحظر بعدما طلبت منها خدمة حماية الشباب الألمانية تحديد ما هو مقبول اجتماعياً للظهور باللعبة أم لا.