قال وزير الصحة الحوثي طه المتوكل اليوم الجمعة إن حصيلة القتلى جراء قصف قوات التحالف لحافلة في صعدة باليمن يوم الخميس بلغ 51 قتيلاً بينهم 41 طفلاً.
الحوثيون: عدد قتلى هجوم صعدة وصل لـ 51 قتيلاً والسعودية تحقق
الحوثيون: عدد قتلى هجوم صعدة وصل لـ 51 قتيلاً والسعودية تحقق
ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن التحالف الذي تقوده الرياض قوله إنه سيحقق في الهجوم الذي وقع أمس الخميس.
ونقلت الوكالة عن مسؤول في التحالف تأكيد "التزام التحالف الثابت بإجراء التحقيقات في كافة الحوادث التي يثار حولها ادعاءات بوقوع أخطاء أو وجود انتهاكات للقانون الدولي ومحاسبة المتسببين وتقديم المساعدات اللازمة للضحايا".
وأثارت الضربة التي نفذها التحالف المدعوم من الغرب غضب الجماعات المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان كما ندد بها مسؤولون من الأمم المتحدة.
واتهم التحالف الحوثيين باستخدام الأطفال دروعا بشرية.
ودعت الأمم المتحدة إلى إجراء تحقيق مستقل في الغارة التي أصابت حافلة كانت تمر من سوق ببلدة ضحيان في محافظة صعدة معقل الحوثيين.
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وقال مسؤول طبي يمني واللجنة الدولية للصليب الأحمر يوم الخميس إن ضربة جوية أصابت حافلة تقل أطفالا لدى مرورها في سوق في محافظة صعدة بشمال اليمن مما أدى لمقتل العشرات.