بالأرقام: تعرف على جميع صفقات الانتقالات الصيفية للدوري الانجليزي الممتاز

أغلق سوق الانتقالات الصيفية فى إنجلترا الخميس وتجاوزت مصاريف الأندية لهذا العام 1،2 مليار يورو دون أن تحطم رقمها القياسي الذي سجل صيف 2017 بصرفها أكثر من 1،6 مليار يورو. كل نادي يسعى إلى تعزيز صفوفه بشراء اللاعب الأٌقوى.
هذا العام تصدرت أندية الدوري الانجليزي الممتاز قائمة الأكثر إنفاقا بين الدوريات الأوروبية الخمس الكبرى، المعروف في عالم المستديرة ب "بيج فايف". وطغى على انتقالات هذا الصيف الحار بروز صفقات انتقالات حراس المرمى. وتصدر الحارسان البرازيلي أليسون باكير والإسباني كيبا أريزابلاخا لائحة أغلى صفقات الدوري الإنجليزي الممتاز في صيف 2018 في سابقة تاريخية في صفقات أندية إنجلترا.
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