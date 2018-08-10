شاهد: إمام مسجد يواصل الصلاة رغم قوة الزلزال في إندونيسيا

أظهر شريط فيديو صورا لإمام مسجد في جزيرة لومبوك، وهو يكمل صلاته رغم اهتزاز الأرض بشدة تحت أقدام المصلين، الذين لاذ بعضهم بالفرار خوفا من انهيار المسجد. ولم يكترث الإمام لصيحات الخوف والفزع التي ملأت المسجد لحظة وقوع الزلزال حيث واصل الصلاة دون توقف، واضعا يده على الحائط إلى غاية نهاية الهزة الأرضية.

وكانت مدينة لومبوك الإندونيسية قد تعرضت لهزة أرضية بلغت قوتها 7 درجات وأدت إلى مقتل 319 شخصا على الأقل وإصابة المئات. وحسب الأنباء التي تداولتها وسائل إعلام إندونيسية، فقد سقط معظم القتلى في الجانب الشمالي من لومبوك قرب مركز الزلزال، الذي وقع مساء الأحد. وشهدت إندونيسيا منذ يومين مئات الهزات الارتدادية التي زرعت الخوف من جديد في صفوف المواطنين والسياح.

السلطات الإندونيسية أكدت أنّ الزلزال ترك أكثر من 156 ألف شخص من دون مأوى فيما تواصل فرق الإنقاذ رفع الأنقاض وتتوقع العثور على المزيد من الضحايا.