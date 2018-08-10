شاهد: إمام مسجد يواصل الصلاة رغم قوة الزلزال في إندونيسيا

أظهر شريط فيديو صورا لإمام مسجد في جزيرة لومبوك، وهو يكمل صلاته رغم اهتزاز الأرض بشدة تحت أقدام المصلين، الذين لاذ بعضهم بالفرار خوفا من انهيار المسجد. ولم يكترث الإمام لصيحات الخوف والفزع التي ملأت المسجد لحظة وقوع الزلزال حيث واصل الصلاة دون توقف، واضعا يده على الحائط إلى غاية نهاية الهزة الأرضية.
وكانت مدينة لومبوك الإندونيسية قد تعرضت لهزة أرضية بلغت قوتها 7 درجات وأدت إلى مقتل 319 شخصا على الأقل وإصابة المئات. وحسب الأنباء التي تداولتها وسائل إعلام إندونيسية، فقد سقط معظم القتلى في الجانب الشمالي من لومبوك قرب مركز الزلزال، الذي وقع مساء الأحد. وشهدت إندونيسيا منذ يومين مئات الهزات الارتدادية التي زرعت الخوف من جديد في صفوف المواطنين والسياح.
السلطات الإندونيسية أكدت أنّ الزلزال ترك أكثر من 156 ألف شخص من دون مأوى فيما تواصل فرق الإنقاذ رفع الأنقاض وتتوقع العثور على المزيد من الضحايا.
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ودمّر الزلزال قرى بأكملها كما تسبب في هدم المنازل والطرقات وانهيار الجسور، وانتشرت حالة من الذعر بين السكان والسياح، بعد أسبوع على زلزال أول أوقع 17 قتيلا على الأقل في هذه الجزيرة البركانية التي يرتادها السياح لجمال شواطئها.
وأقيمت ملاجئ عشوائية على جانب الطرقات أو في حقول زراعة الأرز لكن العديد من المزارعين لا يحبذون ترك منازلهم المتضررة والتخلي عن مواشيهم.
وبفضل جهود الحكومة والمنظمات الدولية غير الحكومية بدأت السلطات المحلية بتنظيم عمليات نقل المساعدات للمنكوبين لكن فرق الإغاثة تجد صعوبة في الوصول إلى بعض المناطق بسبب الطرقات المتضررة جراء الزلزال شمال وشرق لومبوك.
وتم إجلاء أكثر من 4600 سائح من هذه الجزء الثلاث التي يرتادها السياح. وغادرها الآخرون بوسائلهم الخاصة وشكوا من قلة تنسيق السلطات وغياب المعلومات بعد الزلزال.
وأتى الزلزال بشكل تام على بعض القرى في الجزيرة البالغة مساحتها حوالي 4700 متر مربع، وبات السكان ينامون في العراء بعيدا عن منازلهم خوفا من هزات ارتدادية قد تلحق المزيد من الأضرار.