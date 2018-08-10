ظهر الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون بمظهر غير معتاد أثناء قيامه بجولة في مصنع لتصنيع الأسماك مرتديا قميصا صيفيا وقبعة بينما حملت زوجته سترته.
شاهد: كيم جونغ أون يتخلى عن بدلته الرسمية بسبب موجة الحر
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شاهد: كيم جونغ أون يتخلى عن بدلته الرسمية بسبب موجة الحر
وتُظهر عدة صور قامت بنشرها وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية أون في مزاج مبتهج أثناء تفقده لأكثر من 30 منتجاً من الأسماك المحفوظة بالمصنع.
ووصفت وكالة الأنباء مشاهد المنتجات المخزنة بكميات وفيرة بالمنظر "المذهل".
وعلى الرغم من ترويج الإعلام الرسمي الكوري الشمالي لوفرة الغذاء، إلا أن إحصاءات الأمم المتحدة تقول إن 41% من تعداد سكان البلاد يعاني من فقر في التغذية.