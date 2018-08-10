ارتفاع حصيلة قتلى زلزال إندونيسيا إلى أكثر من 320 قتيلاً

قالت الوكالة الوطنية لمواجهة الكوارث بإندونيسيا يوم الجمعة إن حصيلة قتلى زلزال مدينة لومبوك المدر في إندونيسيا ارتفعت لتصل إلى ما لا يقل عن 321 قتيلاً.

وقالت الوكالة الوطنية لمواجهة الكوارث إنها تحققت من مقتل 321 شخصا وإن أكثر من 270 ألف شخص اضطروا للفرار من منازلهم بسبب سلسلة من الهزات خلال الأسبوعين الماضيين.