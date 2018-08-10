ارتفاع حصيلة قتلى زلزال إندونيسيا إلى أكثر من 320 قتيلاً

قالت الوكالة الوطنية لمواجهة الكوارث بإندونيسيا يوم الجمعة إن حصيلة قتلى زلزال مدينة لومبوك المدر في إندونيسيا ارتفعت لتصل إلى ما لا يقل عن 321 قتيلاً.
وقالت الوكالة الوطنية لمواجهة الكوارث إنها تحققت من مقتل 321 شخصا وإن أكثر من 270 ألف شخص اضطروا للفرار من منازلهم بسبب سلسلة من الهزات خلال الأسبوعين الماضيين.
وكان عدد القتلى الذين سقطوا جراء الزلزال الذي وقع يوم الأحد بقوة 6.9 درجة قد قفز يوم الخميس إلى 259.
وتسببت هزة ارتدادية جديدة قوتها 5.9 درجة يوم الخميس في إثارة حالة من الفزع في الجزيرة التي تعد مقصدا سياحيا شهيرا.
وقالت الوكالة في بيان إن نحو 75 في المئة من المباني السكنية في شمال لومبوك دُمرت بسبب سوء حالةالمباني مما جعلها عاجزة عن تحمل الهزات القوية.
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وقال سوتوبو نوجروهو المتحدث باسم الوكالة في بيان "نوزع المساعدات بأسرع ما يمكن فور وصولها". وأضاف أن مئات المتطوعين يشاركون في الجهود.
وتابع قائلا إن مطابخ متنقلة بدأت توزيع الطعام والماء على آلاف الأشخاص الذين تم إجلاؤهم في المناطق الأكثر تضررا، وذلك بعد تأخر استمر عدة أيام بسبب صعوبة الوصول إليهم وتردي وسائل الاتصال.
وقال الرئيس جوكو ويدودو يوم الجمعة إنه سيؤجل خططا لزيارة لومبوك إلى الأسبوع المقبل بسبب مخاوف من الهزات الارتدادية المستمرة.
ونقل الموقع الإلكتروني لأمانة مجلس الوزراء عنه قوله "بعد انتهاء فترة الطوارئ ستضطلع الحكومة بمهام... إعادة البناء والإصلاح في المناطق السكنية والمنشآت العامة".
وزار ويدودو الجزيرة بعد زلزال قوته 6.4 درجة وقع يوم 29 يوليو تموز وأدى لمقتل 17 شخصا وإصابة العشرات.