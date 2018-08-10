فقدان شخص جرّاء الأمطار الغزيرة جنوب فرنسا

شهدت منطقة جنوب فرنسا هطول أمطار غزيرة يوم أمس الخميس. وجاءت الأمطار بشكل فجائي بعد أيام من موجة الحرّ التي ضربت فرنسا ومعظم دول أوروبا. ونتج عن الأمطار الطوفانية سيول عارمة اجتاحت شوارع العديد من مدن الجنوب الفرنسي حيث سرعان ما تحولت الشوارع الصغيرة والفرعية في مدينة أوباني بالقرب من مرسيليا إلى أنهار جرفت معها أغصان الأشجار.

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وأغرقت الأمطار الغزيرة السيارات التي كانت متوقفة بمحاذاة الطرق وفي مواقف السيارات، كما أدت قوة السيول، المصحوبة بالرياح إلى تفكيك مخيم لمصطافين ألمان كانوا يخيمون بمنطقة "الغارد" جنوب فرنسا، الشرطة لا تزال تبحث عن سائح ألماني يبلغ من العمر 70 عاما، اعتبر في عداد المفقودين، بعد أن اجتاحت السيول المخيم الذي كان يقيم فيه.