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ميدفيدف يقول إن موسكو قد تعتبر العقوبات الأميركة الجديدة على روسيا حرباً اقتصادية إن طالت مصارفها

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ميدفيدف يقول إن موسكو قد تعتبر العقوبات الأميركة الجديدة على روسيا حرباً اقتصادية إن طالت مصارفها

ميدفيدف يقول إن موسكو قد تعتبر العقوبات الأميركة الجديدة على روسيا حرباً اقتصادية إن طالت مصارفها
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