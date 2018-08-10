نيوزيلندا تحظر استخدام الأكياس البلاستيكية ابتداء من تموز 2019

أعلنت نيوزيلندا الجمعة أنها ستحظر استخدام أكياس التسوق البلاستيكية بحلول يوليو-تموز المقبل 2019 في محاولة منها للحفاظ على البيئة بسبب المخاطر التي تتمثل في استخدام كل ما هو بلاستيكي وغير قابل للاستخدام أكثر من مرة.
وقالت رئيسة الوزراء، جاسيندا أرديرن، إن النيوزيلنديين يستخدمون مئات الملايين من الأكياس البلاستيكية كل عام وإن بعضهم يزيد من نسبة تلوث المسطحات المائية والبحرية الثمينة عن قصد.
وقادت أرديرن عشرات الأطفال في جولة طريفة لتنظيف شواطئ المدينة من العبوات البلاستيكية. كما استعانت بعدها بثلاثة أطفال لقراءة رسائل أهدوها إلى البيئة وكتبوها بأيديهم الصغيرة.
وكانت شبكتا محلات تجارية رئيسة في نيوزيلندا أعلنتا بالفعل عن خططهما الخاصة بالتخلص التدريجي من أكياس التسوق البلاستيكية بنهاية هذا العام.
الخطوة أصبحت بالفعل متخذة في بعض البلدان الأوروبية وغير الأوروبية مثل فرنسا وبلجيكا والصين وولايتي هاواي وكاليفورنيا.
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