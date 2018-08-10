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السعودية تعترض صاروخين أطلقهما الحوثيون على جازان

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السعودية تعترض صاروخين أطلقهما الحوثيون على جازان

السعودية تعترض صاروخين أطلقهما الحوثيون على جازان
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قال تلفزيون المسيرة التابع لحركة الحوثيين في اليمن اليوم الجمعة إن الحركة أطلقت صاروخا باليستيا على قاعدة سعودية في منطقة عسير.

وقال التلفزيون "القوة الصاروخية تطلق صاروخا باليستيا من طراز بدر 1 على معسكر الجربة السعودي في ظهران عسير" وهي منطقة قرب الحدود اليمنية.

من جهته ذكر تلفزيون العربية أن السعودية اعترضت صاروخين أطلقهما الحوثيون على منطقة جازان جنوب البلاد.

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