إسبانيا تنفي وجود أي جهاديين أجانب وراء هجومي برشلونة

نفت السلطات الإسبانية عثورها على أي دليل يربط "الخلية الجهاية الكتالونية" التي يشتبه بها في الضلوع في تنفيذ اعتدائي برشلونة في عام 2017 مع جماعات جهادية أجنبية.

وبالتعاون مع الشرطة الوطنية وشرطة إقليم كتالونيا، كلف الحرس المدني التحقيق في الهجومين اللذين وقع أحدهما بوسط مدينة برشلونة حيث قامت سيارة بدهس مجموعة من المارة قبل ان تعترض الشرطة سبيلها وتبدأ بتبادل إطلاق النار مع من كانوا بداخلها، والاعتداء الثاني مشابه وقع في منتجع كامبريلس بجنوب غرب المدينة، وقتل في الحادثتين 16 شخصا وجُرح نحو مائة وهم من ثماني عشرة جنسية.