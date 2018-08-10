تحديد هويات ضحايا الطائرة السويسرية واستمرار التحقيق بشأن سقوطها

قالت سويسرا اليوم الجمعة إنه تم التعرف على هويات الضحايا العشرين الذين كانوا على متن الطائرة JU-52 التي سقطت في جبال الألب في الخامس من أغسطس – آب الماضي.
وأكدت الوزارة أن تحديد هويات القتلى تم من قبل معهد الطب الشرعي التابع لجامعة زيورخ ومنظمة تحديد هوية ضحايا الكوارث السويسرية بما لا يدع مجالاً للشك وهو ما يسمح بدفن رفاتهم بشكل طبيعي.
ومن المتوقع ان تستمر التحقيقات بشأن سبب سقوط الطائرة لمدة أسابيع وربما شهور نظراً لعدم تجهيزها بصندوق أسود لتسجيل المحادثات الداخلية بها.
الحادثة هي الأكبر من حيث الخسائر البشرية في سويسرا منذ 17 عاماً.
الطائرة المحطة من طراز يونكر JU-52 وتم تصنيعها في العام 1939 وكانت تنقل حمولتها القصوى خلال رحلتها الأخيرة.
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