اقتحام مدينة غزني الأفغانية يجبر طالبان على التراجع

قال مسؤولون إن مقاتلين من حركة طالبان مدججين بالسلاح هاجموا مدينة غزني الاستراتيجية في وسط أفغانستان يوم الجمعة، وقاموا بإحراق نقاط تفتيش تابعة للشرطة وقصف منازل ومناطق تجارية، وسيطروا على أجزاء من وسط المدينة قبل أن تجبرهم قوات على التراجع بدعم أمريكي.

ووفرت طائرات هليكوبتر أمريكية هجومية وطائرات مسيّرة دعما جويا للقوات الأفغانية. لكن مع الاعتقاد بأن مقاتلي طالبان يختبئون في مناطق سكنية، لم يتضح ما إذا كانت الحكومة استعادت السيطرة الكاملة على المدينة.

ويُظهر هذا الهجوم قوة طالبان ويلقي الضوء على هشاشة الوضع الأمني قبل أقل من ثلاثة شهور على الانتخابات البرلمانية المقررة في أكتوبر- تشرين الأول، وخاصة أن غزني هي مدينة استراتيجية تقع على الطريق الرئيسي بين العاصمة كابول وجنوب البلاد.