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تايوان

شاهد : أكبر عاشقة للطيران المظلي في تايوان تبلغ من العمر 93 عاما

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شاهد : أكبر عاشقة للطيران المظلي في تايوان تبلغ من العمر 93 عاما

شاهد : أكبر عاشقة للطيران المظلي في تايوان تبلغ من العمر 93 عاما
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وو روا- لين ذات ال93 عاماً بشعرها الأبيض وابتسامتها الجميلة هي أقدم زبائن شركة الطيران المظلي في تايوان.

وأكدت وو لوسائل إعلام محلية أنها مستعدة لخوض هذا التحدي الذي تعشقه عندما يبلغ عمرها مئة عام.

ووعدت الشركة زبونتها العريقة بأن تمنحها ركوباً مجانياً عندما تبلغ المئة من عمرها.

ويوفر موقع الطيران المظلي في جنوب شرق تايوان بيئة مثالية لممارسة هذه الرياضة بمرتفعاته العالية ومنحدراته الواسعة.

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