نقلت وكالة الأنباء السعودية عن التحالف الذي تقوده الرياض قوله اليوم الجمعة إنه سيحقق في هجوم دام على حافلة في اليمن وقع أمس الخميس.
التحالف بقيادة السعودية سيحقق في الهجوم على حافلة في اليمن
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التحالف بقيادة السعودية سيحقق في الهجوم على حافلة في اليمن
ونقلت الوكالة عن مسؤول في التحالف تأكيد "التزام التحالف الثابت بإجراء التحقيقات في كافة الحوادث التي يثار حولها ادعاءات بوقوع أخطاء أو وجود انتهاكات للقانون الدولي ومحاسبة المتسببين وتقديم المساعدات اللازمة للضحايا".
وقال مسؤول طبي يمني واللجنة الدولية للصليب الأحمر أمس الخميس إن ضربة جوية أصابت حافلة تقل أطفالا لدى مرورها في سوق في محافظة صعدة بشمال اليمن مما أدى لمقتل العشرات.