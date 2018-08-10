أردوغان تعليقاً على انخفاض الليرة التركية.. لهم دولاراتهم ولنا الله

وعد وزير الخزانة والمالية التركي بيرات البيرق بمجموعة من الإصلاحات التي سوف تعيد تشكيل البنية الاقتصادية للبلاد بشكل جذري، وقال بأنها سوف تتم على مرحلتين إحداهما قصيرة وأخرى طويلة الأمد.

ودعا الرئيس التركي رجب طيب إردوغان الأتراك إلى عدم الاكتراث بما وصفه بحملات تستهدف اقتصاد البلاد وذلك بعد أن سجلت الليرة التركية مستويات قياسية منخفضة جديدة مقابل الدولار الأمريكي.

وحث أردوغان مواطنيه على تبديل ما يملكوه من عملات أجنبية إلى العملة التركية في سبيل دعمها، واصفا ذلك بأنه "كفاحا وطنياً" خلال "الحرب الإقتصادية"، وقال "إذا كانت لديك دولار أو يورو أو ذهب تحت وسادتك فاذهب للبنك لتغييرها إلى ليرة تركية، إنه كفاح وطني".

أردوغان قال أيضا أمام حشد من أنصاره في مدينة ريزه "لديهم الدولارات ولدينا شعبنا وحقنا والله". واعتبر أن هناك محاولات مقصودة للضغط على الاقتصاد التركي.

و سجلت الليرة التركية انخفاضها الجديد بعد عودة وفد تركي من اجتماع مع مسؤولين أمريكيين لحل خلاف دبلوماسي بين البلدين.

وبحلول الساعة 1505 بتوقيت غرينتش سجلت العملة التركية 5.4810 أمام الدولار، منخفضة 3.6 بالمئة عن مستوى الإغلاق في الجلسة السابقة وبعد أن لامست أدنى مستوى لها على الإطلاق عند 5.5 ليرة.

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وخسرت الليرة نحو ثلث قيمتها منذ بداية العام الحالي بفعل مخاوف بشأن نفوذ الرئيس رجب طيب أردوغان على السياسة النقدية.

والتقى وفد تركي مع مسؤولين من وزارتي الخارجية والخزانة الأمريكيتين يوم الأربعاء، لكن لم تظهر أي مؤشرات على انفراجات بعد محادثات استمرت ساعة.

يرجع الخلاف بين البلدين بشكل أساسي إلى استمرار احتجاز ومحاكمة القس الأمريكي آندرو برونسون بتهم تتعلق بالإرهاب في غرب تركيا.

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