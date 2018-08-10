قال وزير التجارة التركي روحصار بيكجان اليوم الجمعة إن الخلاف التجاري بين بلاده والولايات المتحدة ينبغي حله عن طريق الحوار.
تركيا تطالب ترامب بالتفاوض بشأن الرسوم الجمركية
تركيا تطالب ترامب بالتفاوض بشأن الرسوم الجمركية
وناشد بيكجان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالعودة إلى طاولة المفاوضات بعدما فرض الأخير رسوماً اعلى على واردات المعادن ليضع ضغوطا اقتصادية غير مسبوقة على شريك في حلف شمال الأطلسي ويعمق اضطرابات أسواق المال التركية.
وقال الوزير روحصار بيكجان في بيان "المحاولات المتكررة لإبلاغ الإدارة الأمريكية بأن أيا من المعايير المعلنة وراء الرسوم الجمركية الأمريكية لا ينطبق على تركيا لم تؤت ثمارها حتى الآن.
"بالرغم من ذلك، نحن نناشد الرئيس ترامب العودة إلى طاولة التفاوض - هذا أمر يمكن، بل ينبغي، حله عن طريق الحوار والتعاون".
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