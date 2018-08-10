مقتل فلسطينيين أحدهما مسعف برصاص إسرائيلي خلال مظاهرة في قطاع غزة

قتل فلسطينيان بينهم مسعف وأصيب أكثر من 300 آخرين بنيران الجيش الإسرائيلي خلال "مسيرة العودة الأسبوعية" العشرين مساء اليوم الجمعة قرب السياج الحدودي بين قطاع غزة وإسرائيل.

وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية مساء اليوم أن المسعف عبد الله القططي (20 عاما) قتل شرق مدينة رفح فيما قتل علي سعيد العالول (55 عاما) برصاص شرق رفح ايضا، فيما أصيب 307 مواطنين بجروح مختلفة وبالاختناق، بينهم 85 بالرصاص الحي على طول الخط الفاصل شرق القطاع، حسب ما ذكرت الوكالة الفلسطينية للأنباء "وفا".