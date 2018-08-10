خط أنابيب نفط إماراتي بين إريتريا وإثيوبيا

تعتزم الإمارات العربية المتحدة بناء خط أنابيب للنفط بين إريتريا وأثيوبيا كمؤشر جديد على الانخراط الإماراتي المتنامي في منطقة القرن الإفريقي.

وأوضح مسؤول إثيوبي أن خط الانابيب سيمتد من ميناء عصب في إرتيريا إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا التي شرعت باستخراج النفط الخام في جنوب شرق البلاد في حزيران/يونيو وتحتاج أثيوبيا (غير الساحلية) إلى إريتريا من أجل تصدير نفطها بحراً.

وكانت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإثيوبية ذكرت الجمعة الماضي أن المعلومات المتعلقة بخط الأنابيب الإماراتي كُشف عنها خلال اجتماع في أديس أبابا بين رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد وريم الهاشمي وزيرة الدولة الإماراتية لشؤون التعاون الدولي.