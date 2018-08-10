"النار المقدسة" تواصل زحفها في جبال كاليفورنيا

الخوف من اتساع رقعة الحرائق التي التهمت مساحات واسعة من غابات كليفلاند جنوب كاليفورنيا، أجبر أكثر من 20 ألف شخص من سكان المنطقة وخاصة أولئك الذين يقطنون السفوح والأماكن المحاذية للوادي على مغادرة منازلهم بعد أن أصبحت النيران على مرمى حجر منهم. في الثناء تواصل الحرائق التي أطلق عليها البعض "النار المقدسة" تقدمها حيث أتت على الأخضر واليابس.

مصالح الحماية المدنية في لوس أنجلس أكدت أنّ النيران أصبحت تغطي مساحة 39 وثلاثين كيلومترا مع احتواء حوالي خمسة في المائة منها فقط بعد أن امتدت الحرائق بمحيط منطقة بحيرة إلزينور بمدينة كاليفورنيا، اتسعت لتغطي مساحات شاسعة حسب الصور التي بثتها وسائل الإعلام.

ويواصل رجال الإطفاء عمليات إخماء الحرائق التي اندلعت، والتي وصفتها تقارير بأنها ربما تكون الأكبر من حيث تداعياتها في تاريخ الولاية الحديث، وفقا لأرقام أصدرتها السلطات.