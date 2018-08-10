"النار المقدسة" تواصل زحفها في جبال كاليفورنيا

الخوف من اتساع رقعة الحرائق التي التهمت مساحات واسعة من غابات كليفلاند جنوب كاليفورنيا، أجبر أكثر من 20 ألف شخص من سكان المنطقة وخاصة أولئك الذين يقطنون السفوح والأماكن المحاذية للوادي على مغادرة منازلهم بعد أن أصبحت النيران على مرمى حجر منهم. في الثناء تواصل الحرائق التي أطلق عليها البعض "النار المقدسة" تقدمها حيث أتت على الأخضر واليابس.
مصالح الحماية المدنية في لوس أنجلس أكدت أنّ النيران أصبحت تغطي مساحة 39 وثلاثين كيلومترا مع احتواء حوالي خمسة في المائة منها فقط بعد أن امتدت الحرائق بمحيط منطقة بحيرة إلزينور بمدينة كاليفورنيا، اتسعت لتغطي مساحات شاسعة حسب الصور التي بثتها وسائل الإعلام.
ويواصل رجال الإطفاء عمليات إخماء الحرائق التي اندلعت، والتي وصفتها تقارير بأنها ربما تكون الأكبر من حيث تداعياتها في تاريخ الولاية الحديث، وفقا لأرقام أصدرتها السلطات.
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واستنادًا إلى أحدث حصيلة أوردها جهاز رجال الإطفاء فى كاليفورنيا، فإنّ حريق مجمع ميندوسينو، الذي يشمل حريقين هما "حريق النهر" و"حريق المزرعة"، قد دمّر 110748 هكتارًا أي ما يعادل تقريبا حجم مدينة لوس أنجيلوس.
وتشعر السلطات المحلية بالقلق من امتداد ألسنة اللهب إلى أسفل التلال نحو الأحياء السكنية، وفي هذا الشأن قال أحد المسؤولين إنّ طواقم الدعم الجوي تحاول أيضا أن تبقي النيران بعيدة عن قمة سانتياغو، حيث توجد البنية التحتية الأساسية للاتصالات في المنطقة.
ويقول المسؤولون إن الدخان الثقيل الذي يستقر في المجتمعات المحيطة يخلق ظروفاً غير صحية على خلفية انتشار التلوث في المنطقة.
وقد اعتقلت السلطات المحلية رجلا يبلغ من العمر 51 عاما، للاشتباه في تورطه في إضرام الحرائق، لكنه رفض المثول أمام القضاء، وهو ما تسبب في تأخير انعقاد الجلسة أمام المحكمة، ويتعلق الأمر بفوريست غوردون كلارك، الذي يواجه اتهامين أولهما تعمد إشعال الحريق وثانيهما التهديد للإرهاب ومقاومة السلطات أثناء القبض عليه.
وتسببت "النيران المقدسة" التي تشهدها كاليفورنيا بمقتل سبعة أشخاص على الأقل منذ نشوبها نهاية الشهر الماضي، ونزوح الآلاف من ديارهم.