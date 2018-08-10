القيادة المركزية الأمريكية: إيران تستعرض قوتها عسكرياً في مضيق هرمز

قال رئيس القيادة المركزية الأمريكية الجنرال جوزيف فوتل لمراسلي البنتاغون إن إيران كانت تستعرض قوتها العسكرية حين أجرت مناورة بحرية شارك فيها ما لا يقل عن 100 قارب حربي صغير داخل مضيق هرمز الأسبوع الماضي. وأضاف إن هذه المناورة كانت بمثابة رسالة تهديد للولايات المتحدة تأتي في إطار إعادة فرض العقوبات الاقتصادية على إيران.
وألمح الرئيس الإيراني حسن روحاني الشهر الماضي إلى أن إيران قد تغلق مضيق هرمز، وهو ممر ملاحي رئيسي للنفط، إذا حاولت الولايات المتحدة وقف صادرات النفط الإيرانية.
وأضاف فوتل إن رسالة إيران عن مدى قدراتها وما تستطيع القيام به كرد على العقوبات هي واضحة، ونحن "مدركون تماما ما يحدث وسنظل مستعدين لحماية أنفسنا".
وكثيرا ما تهدد إيران بإغلاق مضيق هرمز لما يملكه من قيمة استراتيجية كبيرة في التحكم بالنقل البحري بين بحر العرب والخليج الفارسي، فحوالي ثلث صادرات النفط في العالم تمر من خلاله، وتسير إيران بشكل روتيني قوارب حربية صغيرة خلال المضيق والمنطقة المحيطة به.
وحذر فوتل من قدرة إيران على إغلاق المضيق عن طريق زرع الألغام أوالقوارب المتفجرة في مجرى المضيق المائي أو استخدام الصواريخ. ولكنه أيضا أضاف أن الولايات المتحدة تتعاون مع حلفائها من أجل الحفاظ على أمن المضيق وضمان استمرار الملاحة والتجارة عن طريقه.
لمتابعة المزيد عن العقوبات الأمريكية على إيران:
وذكرت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية أن الرئيس الإيراني حسن روحاني قال في لقاء مع وزير الخارجية الكوري الشمالي الأسبوع الماضي إنه لا يمكن الوثوق بالولايات المتحدة. وأضاف روحاني "اليوم أمريكا تعرف بأنها بلد لا يمكن الوثوق فيه وغير جدير بالثقة ولا يتقيد بأي من التزاماته".
بدأ سريان العقوبات الأمريكية الجديدة على إيران الثلاثاء الماضي رغم مناشدات من حلفاء واشنطن، وتعهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بمنع الشركات التي تجري معاملات مع إيران من التعامل التجاري مع الولايات المتحدة.