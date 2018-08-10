القيادة المركزية الأمريكية: إيران تستعرض قوتها عسكرياً في مضيق هرمز

قال رئيس القيادة المركزية الأمريكية الجنرال جوزيف فوتل لمراسلي البنتاغون إن إيران كانت تستعرض قوتها العسكرية حين أجرت مناورة بحرية شارك فيها ما لا يقل عن 100 قارب حربي صغير داخل مضيق هرمز الأسبوع الماضي. وأضاف إن هذه المناورة كانت بمثابة رسالة تهديد للولايات المتحدة تأتي في إطار إعادة فرض العقوبات الاقتصادية على إيران.

وألمح الرئيس الإيراني حسن روحاني الشهر الماضي إلى أن إيران قد تغلق مضيق هرمز، وهو ممر ملاحي رئيسي للنفط، إذا حاولت الولايات المتحدة وقف صادرات النفط الإيرانية.