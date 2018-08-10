شاهد: كاتدرائية بريطانية تكرم قطة شاردة بنحتٍ يخلد ذكراها

قررت كاتدرائية في لندن تخليد قطة شاردة دخلت الكنيسة قبل عشرة أعوام وذلك بصنع تمثال رأسي لها ووضعه في إحدى زوايا المبنى في أول إضافة بالكاتدرائية منذ مئتي عام.
وأطلق على القطة اسم "دوركينز ماجنيفيكات" وهو اسم الباب الذي دخلت منه إلى كاتدرائية "ساوث وارك".
وأضيف نحت رأس القطة ضمن أعمال تجديد جرت بالمبنى.
وستشترك دوركينز في يوم القطط العالمي الخميس.
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واتخذ قرار صنع تمثال للقطة دوركينز مجموعة من الطلاب الذين اختاروا أيضا بعض الأبطال المحليين ومنهم الناشطة إيفيلن شارب وضابط الشرطة وين ماركيز الذي واجه ثلاثة مهاجمين على جسر لندن العام الماضي.