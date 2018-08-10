احتجز سجناء ستة رهائن خلال أحداث شغب أدت لبسط سيطرتهم على سجن بمدينة تاوباتي بولاية ساو باولو البرازيلية.
شاهد: سجناء يحتجزون رهائن ويستولون على سجن بالبرازيل
شاهد: سجناء يحتجزون رهائن ويستولون على سجن بالبرازيل
وبدأ السجناء الشغب بحرق عدد من المستلزمات والأجهزة بالإضافة لكسر أبواب خلال زيارة عدد من المتطوعين للسجن ظهيرة الأربعاء.
وعلى الرغم من إطلاقهم لسراح بعض المتطوعين المنتمين لجماعة دينية، إلا أن السلطات ما زالت تحاول التفاوض مع السجناء لإجلاء بقية الرهائن بما فيهم اثنين من حراس السجن.
إقرأ أيضاً:
الشرطة البرازيلية تعتقل جراح تكبير وتجميل الأرداف عقب وفاة إحدى مريضاته
السلطات الهولندية بصدد إغلاق 4 سجون أخرى بسبب انعدام المسجونين
انتقادات لقرار ترامب نقل مئات المهاجرين المحتجزين إلى سجون أمريكية
وتحتضن البرازيل أكبر عدد من السجناء بين دول أمريكا اللاتينية، حيث يبلغ عدد من بالسجون فيها 726 ألف شخص.
وتعاني العديد من السجون البرازيلية من أوضاع معيشية مزرية كما تحتضن العديد من زعماء عصابات تهريب المخدرات الذين يديرون تجاراتهم من خلف القضبان.
ويرتفع معدل الأعمال الإجرامية داخل سجون البرازيل مما أدى لمقتل 125 شخصاً خلال حرب عصابات العام الماضي.